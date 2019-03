Kerk Oostenrijk opent deur voor homohuwelijk

De synode van de Evangelische Kerk in Oostenrijk heeft deze week besloten dat voortaan elke plaatselijke gemeente zelf mag beslissen over het inzegenen van homorelaties.

Van de synodeleden stemden er 45 voor en 18 tegen. In het synodebesluit is opgenomen dat predikanten en gemeenteleden met gewetensbezwaren het recht hebben zich afzijdig te houden bij een kerkelijk homohuwelijk.

Na het synodebesluit rezen er geruchten over een splitsing in het lutherse kerkgenootschap. Christelijke leiders in het land spraken openlijk van een breuklijn, die in de toekomst tot een kerkscheuring kan leiden.

Het hoofd van de Evangelische Kerk, bisschop Michael Bünker, zei „trots” te zijn op zijn kerk.