Kerk oggiN Langbroek wordt verbouwd

Het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oogiN) te Langbroek –provincie Utrecht– wordt vernieuwd.

Het gebouw is een gemeentelijk monument. Na vijf jaar ontwikkelen en een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen, kreeg de gemeente in januari de definitieve vergunning voor aanpassing van het kerkgebouw. Inmiddels is het gebouw –op enkele monumentele muren na– gesloopt, gelijktijdig met een oude timmermanswerkplaats die naast de kerk stond. Daarmee is ruimte ontstaan voor uitbreiding van de kerk.

De verschillende ruimten in het oude kerkgebouw voldeden niet meer. Vanwege groei van de gemeente was de consistorie (voorheen ook in gebruik als catecheselokaal) als deel van de kerkzaal in gebruik. Na de verbouwing zullen er vijftig zitplaatsen extra zijn. Daarnaast kan de nieuwe zaal, met nog eens zestig zitplaatsen, ook bij de kerkruimte worden betrokken. Na een asbestsanering wordt de oude kerk geïsoleerd en gasloos verwarmd. De platte zijvleugel van de oude kerk wordt van een puntdak voorzien.

Het is de bedoeling dat de kerk in oktober weer in gebruik genomen wordt. In de tussentijd kan de gemeente voor de zondagse diensten gebruikmaken van de kerk van de hervormde gemeente in Langbroek.