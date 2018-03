„Kerk moet geweld tegen vrouwen bestrijden”

Kerken kunnen een actievere rol spelen in het aanpakken en voorkomen van geweld tegen de vrouwen.

Dat zegt bijna 80 procent van de ondervraagden in een peiling van ontwikkelingsorganisatie Tear onder ruim 1000 christenen in Nederland. Tear presenteerde woensdag de resultaten van het onderzoek.

Rollen van de kerk die genoemd worden zijn: het bespreekbaar maken van de problematiek (79 procent), signaleren (79 procent), bieden van pastorale hulp (81 procent) en het aanstellen van een vertrouwenspersoon (76 procent).

Bijna de helft van de vrouwelijke ondervraagden geeft aan te maken te hebben gehad met een vorm van fysiek of seksueel geweld. Die cijfers komen overeen met landelijk onderzoek. Daarnaast blijkt bijna driekwart van de respondenten tijdens zijn of haar leven in aanraking te komen met iemand die slachtoffer is van geweld. Tachtig procent wil bekwamer zijn in het voeren van gesprekken erover.

Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan dat zijn of haar kerkelijke gemeente al iets doet rondom de preventie en aanpak van geweldssituaties. De andere helft onderneemt nog geen stappen.