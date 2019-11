„Kerk met vrouw in ambt staat buiten CGK”

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) moet openlijk uitspreken dat gemeenten die de vrouw in het ambt aanvaarden, zich feitelijk buiten het kerkverband stellen.

Dat stelt het bestuur van de christelijke gereformeerde stichting Bewaar het Pand in een maandag verschenen verklaring.

Bewaar het Pand vindt dat de CGK gemeenten die „welbewust tegen de kerkelijke besluiten ingaan, en een onschriftuurlijke praktijk hebben ingevoerd, op geen enkele wijze” gedoogd mogen worden. „Feitelijk hebben ze de gemeenschap met het kerkverband verbroken.”

Een belangrijk agendapunt op de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, die volgende week weer bijeenkomt, is de vrouw in het ambt. Het kerkverband wijst vrouwelijke ambtsdragers af, maar enkele gemeenten hebben vrouwen in de ambten bevestigd of zijn van plan dat te doen.

Bewaar het Pand vindt dat christelijke gereformeerde kerken met vrouwelijke ambtsdragers „feitelijk” de gemeenschap met het kerkverband al hebben verbroken. „Van harte hopen we dat ze zich van de onschriftuurlijke praktijk van het instellen van vrouwelijke ambtsdragers zullen afwenden en zullen terugkeren tot de gemeenschap van onze kerken.”

Het bestuur roept op tot voorbede voor het moderamen (bestuur) van de synode en voor de afgevaardigden.