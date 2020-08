Kerk MacArthur mag vooralsnog diensten blijven beleggen

Een rechtbank in Californië heeft vrijdag bepaald dat dr. John MacArthur en zijn Grace Community Church in Sun Valley voorlopig diensten mogen beleggen, in afwachting van een definitieve hoorzitting op 4 september.

Dat meldden diverse Amerikaanse media. Grace Community Church in Sun Valley, een voorstad van Los Angeles, had een rechtszaak aangespannen tegen de staat Californië wegens het verbieden van kerkdiensten. De megakerk, die wordt geleid door de evangelicale theoloog dr. John MacArthur, verklaarde eind vorige maand gewoon diensten met enkele duizenden kerkgangers te houden, ondanks het verbod van de gouverneur van Californië op het houden van diensten met meer dan honderd mensen, vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus. Volgens de gemeente en haar voorganger overtreedt de overheid met haar verordening de staatswet. Bovendien zou er sprake zijn van ongelijke behandeling, omdat grote protesten tegen racisme wel ongemoeid blijven.

De rechtbank bepaalde vrijdag dat Grace Community Church gewoon diensten kan beleggen, mits de bezoekers maskers dragen en social distance in acht nemen. MacArthur zegt dankbaar te zijn dat de rechter dit heeft toegestaan. De kerk zal zich de komende weken bezinnen op de concrete invulling van de regels die voor kerken gelden. Dit geeft zijn gemeente de gelegenheid om te laten zien dat zij „niet rebels of onredelijk” is, maar wel „vasthoudend” in het beschermen van de kerk tegen „onredelijke, onconstitutionele restricties.”

Jenna Ellis, een van de twee advocaten van MacArthur, twitterde vrijdag dat er sprake is van een „historische overwinning” voor de predikant, die „simpel” heeft gevraagd om erkenning en bescherming van hun recht om erediensten te beleggen. De advocaat wil doorgaan met het beschermen van de „fundamentele rechten van de kerken.”