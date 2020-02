Kerk is ‘broeinest’ van coronavirus

In Zuid-Korea zijn de ogen gericht op de Shincheonji-kerk, die wordt gezien als een sekte en nu ook als ‘broeinest’ van het coronavirus. De kerk zou een grote rol spelen in het hoge aantal besmettingen in het land. Door het gesloten karakter van de gemeenschap krijgt de overheid moeilijk grip op de uitbraak.

Zuid-Korea staat nu op de derde plek van landen met de meeste besmettingen van het nieuwe coronavirus. Het land heeft te maken met een snelle stijging. In enkele dagen tijd zijn er meer dan zeventig gevallen bijgekomen. Het totale aantal besmettingen in Zuid-Korea is inmiddels hoger dan tweehonderd. Volgens The Korea Times is meer dan de helft lid van de Shincheonji-kerk, die ook wel bekendstaat als ”de kerk van Jezus, de tempel van de tabernakel van het getuigenis”. De Zuid-Koreaanse regering bestempelt die kerk als een sektarische gemeenschap. Wereldwijd zijn er naar schatting 120.000 leden.

Sinds de uitbraak in het land zijn duizenden scholen, verpleeghuizen en buurthuizen gesloten en politieke bijeenkomsten afgeblazen. Deskundigen raden inwoners aan drukbezochte plekken, zoals religieuze bijeenkomsten, te vermijden.

Een 61-jarige vrouw die besmet was met het virus, is nu het gezicht van de uitbraak in Zuid-Korea. Sinds haar bezoek aan een Shincheonji-kerkdienst in Daegu, waar duizend mensen waren, zijn zeker 23 leden besmet geraakt. Hoewel niet is bewezen dat de vrouw verantwoordelijk is voor die besmettingen, wordt ze een ‘superverspreider’ genoemd, een etiket dat mensen wordt opgeplakt als ze het virus op tien of meer mensen hebben overgedragen. Voordat de vrouw de kerk had bezocht, zou er nog geen sprake zijn van het coronavirus in Daegu, een stad met 2,5 miljoen mensen, driehonderd kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Seoul. Daegu is het bolwerk van de Shincheonji-kerk, die in 1984 is opgericht door Lee Man-hee.

Grip krijgen op de uitbraak blijkt lastig voor de overheid, mede doordat de Shincheonji-kerk een gesloten gemeenschap is ‘met een sektarisch karakter’. Honderden leden van deze kerk waren vrijdag niet te bereiken, melden autoriteiten. Geen wonder, vindt dominee Hwang Eui-jong. „Shincheonji-leden weten dat er een slecht imago aan hen kleeft. Daarom proberen ze zich te verbergen voor mensen buiten de kerk, zelfs voor hun ouders”, zei hij tegen The New York Times. „Ze moeten ergens bij elkaar komen en bidden dat dit uiteindelijk zal overgaan.”

Eind januari raadde het kerkbestuur leden af de diensten te bezoeken bij verkoudheid of na een reis in het buitenland. Na de uitbraak in de gemeenschap, kondigde het bestuur aan te willen samenwerken met autoriteiten, het gebouw te sluiten en de diensten voorlopig online te laten plaatsvinden. Desondanks bestaat er angst dat leden daar niet naar zullen luisteren.

Dominee Shin Hyun-uk vermoedt dat de gemeenschap hierin haar eigen weg gaat. „Ik betwijfel of de kerk eerlijk is, (...) en of die echt zal samenwerken met de regering”, zei Shin tegen de South China Morning Post. Hij maakt zich zorgen over geheime activiteiten van de kerk, die volgens hem „koste wat kost het evangelie wil verkondigen.” De manier waarop de gemeenschap evangeliseert, zou „zeer radicaal en agressief” zijn.

Volgens oud-kerkleden wordt mensen in de Shincheonji-gemeenschap geleerd dat ze niet bang moeten zijn voor ziekte. Alles zou gericht zijn op ‘bekering’. Shincheonji-leden geloven dat alleen zij zijn ‘uitverkoren’.