Kerk in Wuhan ontwaakt uit nachtmerrie

In Wuhan luisteren christenen nog steeds via internet naar kerkdiensten, zegt voorganger Changwon, die in de nabije omgeving van de Chinese stad woont. „Samenkomen kan nog niet. We vrezen een nieuwe uitbraak van het virus.”

Wuhan was in december het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. De situatie waarin de bevolking verkeerde, was dramatisch. De kerk begint weer langzaam op te krabbelen, zo meldt Bart Roos (gefingeerde naam), die betrokken is bij een kleine particuliere stichting in Nederland die al vijf jaar christenen in China steunt. Deze stichting heeft nauwe contacten met christenen in onder meer Wuhan.

Een van de voorgangers, Changwon (gefingeerde naam), zegt desgevraagd vanuit de nabije omgeving van Wuhan dat de situatie in de miljoenenstad nog steeds „zeer ernstig en aangrijpend” is, hoewel Nederlandse media deze week meldden dat er niet één besmetting meer werd geconstateerd.

Changwon: „In de afgelopen dagen is er sprake van toenemende vrees voor een tweede uitbarsting van de ziekte. Vrienden in Wuhan hebben ons verteld dat hun wooncomplex in de afgelopen dagen opnieuw geheel op slot is gegaan. Wuhan blijft nog gesloten en niemand weet precies hoe lang deze situatie nog zal duren.”

Na twee maanden zijn er nog steeds geen samenkomsten mogelijk. Changwon: „Iedereen draagt een mondmasker als hij naar buiten moet en gebruikt alcohol om zich te desinfecteren. In de afgelopen weken heeft de lokale overheid op vele plaatsen dit strenge beleid enigszins verzacht. Maar niemand weet met zekerheid of de situatie werkelijk verbeterd is.”

Skyline van Wuhan. De stad van elf miljoen mensen is nog steeds een spookstad. beeld Wikimedia

Op slot

Ongeveer de helft van de inwoners van Wuhan is vertrokken voordat de stad eind januari helemaal op slot ging. „Van de overgeblevenen wordt geschat dat een op de drie geïnfecteerd is geweest. Mensen van alle leeftijden zijn gestorven, niet alleen oudere mensen. Uit tal van bronnen is duidelijk geworden dat het aantal mensen dat aan deze vreselijke ziekte is overleden, vele malen groter is dan officieel wordt vermeld. Veel mensen hebben zich uit wanhoop van het leven beroofd. Ze konden het verlies van ouders of kinderen niet langer verdragen.”

De situatie in Wuhan en de provincie Hubei is nog steeds dramatisch, aldus Changwon. „Wie overlijdt, moet volgens de wet nog steeds direct gecremeerd worden. Begrafenissen zijn niet mogelijk, zeker niet wanneer iemand aan deze besmettelijke ziekte gestorven is. Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak waren alle acht crematoria in Wuhan onophoudelijk 24 uur per dag bezig om lichamen te verbranden.”

Glorierijke Licht Gemeente, een van de grootste Driezelfkerken in Wuhan. beeld RD

Oordeel

De voorganger ziet het coronavirus als een oordeel van God over de kerk en over het volk van China. „Een voorganger in Wuhan heeft zijn gemeente opgeroepen zich voor de Heere te verootmoedigen. Maar wij vrezen dat velen zich alleen bezighouden met hun eigen veiligheid en gezondheid en niet verder kijken dan dit leven. Iemand zei recent tegen mij: het hart van een Chinees is zeer hard. Het is menselijkerwijs gesproken heel moeilijk om een Chinees hart te verbreken. Door de eeuwen heen heeft het volk zo veel meegemaakt, dat dit gevolgen voor de gesteldheid van het hart heeft gehad.”

God heeft door middel van het coronavirus het gehele Chinese volk, inclusief de kerk, tot stilstand gebracht, aldus Changwon. „Alle samenkomsten zijn nog steeds verboden en de gemeenteleden kunnen alleen via internet naar hun voorganger luisteren. Maar er zijn getuigenissen dat juist te midden van alle moeiten en bijzondere omstandigheden, de Heere wonderen van bekering heeft gewerkt.”

Changwon wil graag praktische adviezen geven aan christenen in Nederland. „Neem de volle verantwoordelijkheid om uzelf en uw geliefden te beschermen tegen het coronavirus. Het is een virus dat enorm besmettelijk is en ons lichaam heeft niet het vermogen om antistoffen te maken. Het verbaast ons heel erg dat niemand in Nederland op straat een mondmasker draagt, behalve medisch personeel in ziekenhuizen. Een masker is een eenvoudig en zeer effectief middel voor bescherming.”

Heil

Aan de andere kant wijst Changwon erop dat alleen God beschermen kan. „En als dat niet gebeurt, kan Hij de ziekte ook heiligen. Juist door deze omstandigheden spreekt de Heere krachtig tot ons allen. De toekomst is onzeker. We moeten leven van dag tot dag. Maar tegelijkertijd mogen we ervaren dat Hij aan Zijn verbond gedenkt. Hij ziet of wij Hem werkelijk vertrouwen als al onze zekerheden wegvallen. En als wij door genade alles onvoorwaardelijk in de doorboorde handen van Christus mogen leggen, zullen we nooit beschaamd uitkomen. Daarom heb ik de verwachting dat God juist door dit oordeel heen Zijn heil onder het Chinese volk zal verheerlijken.”