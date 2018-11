Kerk in Nood: Geloofsvrijheid neemt wereldwijd af

De situatie van christenen is de afgelopen twee jaar in veel landen verslechterd. Dat rapporteert de rooms-katholieke stichting Kerk in Nood. In achttien landen is er een toename van geweld tegen christenen.

De stichting monitort geloofsvervolging wereldwijd. Eens in de twee jaar brengt ze rapport uit over geloofsvrijheid. Een opvallend sterke afname daarvan noteert de stichting in China en India. In het laatstgenoemde land groeit het nationalisme. Dat verbindt het land aan het hindoeïsme. Het ziet in het christendom een bedreiging van de eenheid. Ook in China gaat het toenemende geweld tegen christenen samen met een groeiend nationalisme. In andere landen, zoals Eritrea, Noord-Korea en Saoedi-Arabië, was de situatie volgens Kerk in Nood al zo slecht dat het nauwelijks slechter kon.

Door een groeiende intolerantie richting religieuze minderheden staan Rusland en Kirgizië nu op de lijst van landen die geloofsminderheden discrimineren.

In sommige landen ging de positie van christenen erop vooruit. Dat is vooral te danken aan het verslaan van IS en vergelijkbare terreurorganisaties. Alleen al naar de stad Qaraqosh in de Ninevévlakte keerden meer dan 25.000 christenen terug, bijna 50 procent van het oorspronkelijke inwoneraantal. Hulp van buitenaf was daarbij onmisbaar. Hulporganisaties herbouwden hun woonplaatsen en gebedshuizen.

Het terugdringen van Boko Haram door Nigeria leverde christenen daar meer vrijheid op. Tegelijk vullen volgens het rapport andere extremistische groeperingen het vacuüm, ontstaan door het verslaan van IS. Koptische christenen in Egypte zijn hiervan het slachtoffer, getuige de aanslagen begin november en eind vorig jaar. Ook christenen in Afrika hebben hiermee te maken.

Opvallend is de toename van seksueel geweld richting vrouwen door moslimextremisten. Het maakt deel uit van een proces van gedwongen bekering.

In het ”Woord vooraf” wijst kardinaal Nzapalainga erop dat religieuze vrijheid voor velen geen concept is, maar een vraag op leven en dood. „Religie wordt misbruikt voor politiek en economisch gewin. In een context van meerdere geloven kan echte vrede alleen bereikt worden als godsdienstvrijheid wordt begrepen en hoog gehouden.”