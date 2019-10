Kerk in Klarendal wordt woon- en zorgcentrum

Het plan om in de voormalige Sint-Jan de Doperkerk in de Arnhemse wijk Klarendal een spirituele gedenkplaats voor urnen te realiseren, is niet gelukt. Er bleek te weinig belangstelling voor dit initiatief van uitvaartcentrum Memorarium Gelderland. De kerk aan de Verlengde Hoflaan heeft nu de bestemming gekregen van woon- en zorgcomplex.

Wegens teruglopend kerkbezoek besloot het aartsbisdom Utrecht in 2012 om de kerk aan de eredienst te onttrekken en te verkopen aan Memorarium Gelderland. Inmiddels is de kerk voor drie ton doorverkocht aan vastgoedorganisatie Lucky Stones uit Arnhem. Terwijl de plannen om te komen tot een woon- en zorgcentrum worden uitgewerkt, is de kerk tijdelijk in gebruik genomen door een dans- en muziekschool.

In de Arnhemse volkswijk Klarendal woonden aan het begin van de twintigste eeuw relatief veel rooms-katholieken. Ongeveer 70 procent van de bewoners was rooms-katholiek, tegen 40 procent in de stad Arnhem. De Sint-Jan de Doperkerk werd de vierde rooms-katholieke kerk van de stad.

Het neogotische gebouw dateert uit 1896, is een ontwerp van architect Alfred Tepe en een rijksmonument. In de kerk bevindt zich een orgel van de firma Pels.