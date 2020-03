Kerk in Jorwerd open

De Radboudkerk in het Friese Jorwerd gaat de komende weken elke dag open voor individueel bezoek. „Na het ingrijpende advies van de overheid willen we de kerk van Jorwerd een open huis laten zijn voor persoonlijke stilte en bezinning”, meldt Stichting Nijkleaster.

De kerk is de komende weken iedere dag open tussen half tien en vier uur. Tussen twee en vier is er iemand in de kerk aanwezig. Uiteraard mogen er maar een paar mensen tegelijk de kerk in. Nijkleaster wil het initiatief volhouden zolang de overheid geen andere maatregelen afkondigt. De kerkdiensten, andere bijeenkomsten en de ”Kleasterkuiers” zijn wel geannuleerd.