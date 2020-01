Kerk in het Rijnland ziet aantal gemeenten dalen

Het aantal gemeenten binnen de Evangelische Kerk in het Rijnland (EKiR) is per 1 januari gedaald tot 668. Dat zijn er 19 minder dan een jaar eerder en 70 minder dan in 2011.

Dat meldde de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea. Oorzaak van de terugloop is vooral dat gemeenten binnen de kerk fuseerden. De EKiR is met zo’n 2,5 miljoen leden de op één na grootste van de twintig landskerken die de Evangelische Kerk in Duitsland omvat.

Aanslag in Tübingen

Idea berichtte verder over een aanslag op een evangelisch-charismatische gemeente in Tübingen, in de deelstaat Baden-Württemberg. Op 27 december werd voor het conferentiecentrum van de ”Tübinger Offensive Stadtmission” (TOS) een busje in brand gestoken en de toegang tot de kerkzaal met lila verf besmeurd. De aanslag is opgeëist door een „Feministische Autonome Cel”. Op het linkse platform de.indymedia.org beticht de groep de TOS van „antifeminisme.” De schade bedraagt zo’n 40.000 euro.