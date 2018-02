Kerk in Dhaka viert de zondag op de islamitische vrijdag

Op vrijdag de zondag vieren. Dat gebeurt in kerken in het islamitische Bangladesh regelmatig. Op die manier hebben ook moslims de mogelijkheid christelijke diensten te bezoeken. Andere gemeenten handhaven echter de zondag als dag van samenkomst.

„Iedere christen is een zendeling”, zegt voorganger Asa M. Kaïn van de Assembly of God-gemeente in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Dat gaat ook op voor zijn kerk, die zendelingen uitgezonden heeft naar Nepal en India. In het kerkgebouw in Dhaka bevindt zich zelfs een studio. Daarvandaan maken drie medewerkers uitzendingen met daarin aandacht voor de boodschap van de Bijbel. Die worden verspreid via internet, al zitten daar haken en ogen aan. Want evangelisatie is niet toegestaan in het land, dat voor 90 procent uit moslims bestaat.

De kerk uit Dhaka is ook actief onder de Rohingyavluchtelingen die vanuit buurland Myanmar naar Bangladesh zijn gevlucht. Een jongerengroep is vijf keer naar het grensgebied tussen beide landen geweest, zo laat een jeugdleider weten. De ruim 1 miljoen vluchtelingen daar verkeren volgens hem in erbarmelijke omstandigheden.

bangla

De hulp vanuit de kerk wordt toegespitst op getraumatiseerde kinderen die zonder toekomstperspectief en zonder onderwijs in overvolle kampen verblijven. Maar de kerk voorziet ook in de dagelijkse behoeften, zoals het knippen van haar en nagels. Jongeren doen spelletjes met vluchtelingen. „Je ziet dan een brede lach op hun gezichten verschijnen”, aldus de enthousiaste jeugdleider.

Op een vrijdag in februari belegt de Assembly of God-kerk, een pinkstergemeente, een internationale dienst in Dhaka. Een missionair werker uit Frankrijk preekt. Zoals het een pinksterkerk betaamt, is er veel ruimte voor lofprijzing. Geloofsgetuigenissen zijn er van mensen uit Argentinië, India en Frankrijk.

Het houden van een kerkdienst op vrijdag is geen vaste gewoonte onder kerken in Dhaka. Zo organiseert een baptistenkerk in het Mirpurdistrict in de stad gewoon op zondag samenkomsten, al zijn er vrijdags wel andere kerkelijke activiteiten. „We vinden op grond van de Bijbel dat de zondag de dag van de Heere is”, zegt de voorganger desgevraagd. Bij de pinkstergemeente is de kerk op zondag gesloten voor de eredienst. De aan de kerk verbonden school is dan wel open.

Vrijdag is voor de moslimmeerderheid in Bangladesh een vrije dag. Dat is te zien in de overvolle moskeeën. Zo vol zelfs dat moslims op de straten geknield liggen. Lang niet iedere moslim neemt echter zijn geloofsverplichtingen waar, zegt een christelijke voorganger. Hoogstens 10 procent van de moslims bezoekt op vrijdag de moskee. Dat laat onverlet dat vrijdag dé vrije dag is in Bangladesh. Veelzeggend is dat op kalenders de week begint met vrijdag.

Kracht van zaad

De Assembly of God-kerk in Dhaka is een ontmoetingsplaats voor buitenlanders. Niet alleen komen er zakenlieden naar de dienst, maar ook een 74-jarige Britse zendeling die sinds twee jaar werkt in Dhaka. Hij ziet nog geen vrucht op zijn werk, maar doet niets anders dan „het planten van zaadjes”, zegt hij opgeruimd.

„We zien uit naar een grote oogst”, bevestigt ds. Kaïn. „Bekering is bij moslims echter meer een proces dan een eenmalig gebeuren. Je kunt niet de pinkstermethode hanteren die erop gericht is om een beslissing voor Jezus te nemen. Moslims die tot geloof komen, ondervinden strijd tussen hun nieuwe geloof en de islamitische praktijken. Zij die een plotselinge vooruitgang in het geloof laten zien, zijn vaak ook degenen die snel weer terugvallen.”

Christenen moeten ex-moslims de tijd gunnen om hun levensverandering te laten beklijven, zegt de predikant. „Vergeet niet dat de Koran voor hen de enige waarheid was. In de islam is er geen middelaar tussen God en mens. Moslims kijken op naar geestelijken die hen tot Allah kunnen leiden. We moeten hun dan ook de waarheid tonen vanuit de Schrift en uit ons leven.”

Ds. Kaïn is dankbaar voor het werk van zendelingen in moslimlanden. „De pioniers werkten hard zonder zichtbare vruchten te zien. Toch hebben zij in het geloof het zaad geplant. Daardoor is het proces van verlossing in het leven van velen begonnen. We moeten nooit de kracht van het zaad onderschatten. Al ligt het verborgen in de grond, het zal opkomen. Een nieuwe generatie zal de oogst binnenhalen.”

Tekenen van hoop in straatarm Bangladesh

„Islam kent veel onzekerheid over het heil”

Ds. Asa M. Kaïn groeide op als moslim. Zijn vader was teleurgesteld en gefrustreerd in moslims die andere mensen om het leven brachten. Hij kwam in aanraking met een zendeling die hem over Christus vertelde. Ds. Kaïn: „Mijn vader gaf zijn leven aan Christus. Dat bracht een complete verandering in zijn leven. Weg waren zijn frustratie en wanhoop. Hij was vol vreugde.”

Asa reageerde afwijzend op deze stap en bad elke dag of Allah de bekering van zijn vader en later ook zijn moeder ongedaan zou maken. Maar hoe sterker hij zich verzette, des te meer raakte hij overtuigd van de waarheid van de stap die zijn ouders gezet hadden. Asa bezocht een kerk en leerde christenen in zijn nabije omgeving kennen. Uiteindelijk kwam ook hij zelf tot geloof. De predikant beseft hoe moeilijk het voor een moslim is om christen te worden. „Vergeet niet dat in de islam veel onzekerheid is over het heil en de verlossing. Een moslim kan niet begrijpen dat zijn zonden vergeven zijn. Dat dit gebeurt door het geloof, heeft hij nog niet gehoord. Vandaar dat hij steeds deelneemt aan de rituelen die hem nooit vrede geven.”