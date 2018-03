Kerk in Actie stuurt 55.000 kaarten naar gevangenen

Kerk in Actie verstuurt deze week meer dan 55.000 kaarten naar gevangenen.

Dat maakte de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland maandag bekend. Met de kaarten wil Kerk in Actie „een paasgroet overbrengen. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap door te geven”, aldus Trinus Hoekstra, die vanuit Kerk in Actie betrokken is bij justitiepastoraat.

De kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en naar gedetineerden in gevangenissen in Nederland. Aan de kaart met een paasgroet zit een extra kaart die de gevangenen kunnen versturen naar hun geliefde.