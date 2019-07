Kerk in Actie steunt kerken in Syrië

Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), start een campagne om kerken in Syrië te steunen. Dat meldt de hulporganisatie op zijn website.

Na acht jaar oorlog is de situatie in Syrië schrijnend, stelt Kerk in Actie. Hele steden zijn verwoest. Velen hebben geen werk of verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Rob van Ooijen van Kerk in Actie reisde onlangs naar Syrië om de situatie daar in ogenschouw te nemen. Hij zag dat steden als Aleppo, Daraa, Homs en Zabadani grotendeels verwoest zijn. Er zijn ook veel spooksteden waar bijna niemand meer woont. In andere plaatsen is weer sprake van overbevolking, werkloosheid en armoede. „Vóór de oorlog was er in Syrië goed onderwijs, was er gratis hoogwaardige gezondheidszorg en volop werkgelegenheid. Nu vragen veel mensen zich af: welke toekomst hebben mijn kinderen nog in dit land?”

Volgens Kerk in Actie is de aanwezigheid van kerken van cruciaal belang voor de wederopbouw van Syrië. Terwijl de bewoners voorzichtig terugkeren naar hun huizen, maken kerken zich op voor het herstel van kerkgebouwen en scholen. De kerk is volgens Van Ooijen een van de grootste en meest effectieve hulporganisaties in het land. „In veel steden zijn meerdere kerken springlevend. De Syrisch-orthodoxe en Grieks-orthodoxe kerken in de stad Damascus zijn zelfs gegroeid.”

Tijdens de oorlog zijn miljoenen mensen gevlucht, onder wie veel christenen. Van Ooijen: „Christenen in Syrië zijn vaak hoogopgeleid en hebben contacten in het buitenland. Daarom was het voor hen gemakkelijk om te vertrekken.” Toch zijn er ook christenen die bewust zijn gebleven. „Zij vinden het van belang dat het christendom, dat in Syrië een lange geschiedenis heeft, niet uit het land verdwijnt.”

Kerk in Actie werkt in Syrië samen met verschillende kerken, zoals de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en enkele protestantse kerken. De hulporganisatie gaat kerken helpen verwoeste gebouwen te herstellen, zoals in Aleppo en in Lattakia.

Voor veel christenen in Syrië is hun kerkgebouw belangrijker dan hun huis, zegt Van Ooijen. „Een kerkgebouw is voor hen een plaats van gemeenschap, en de gemeenschap is een reden om te blijven of terug te keren.”