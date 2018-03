Kerk in Actie start identiteitscampagne

Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, is maandag de identiteitscampagne ”Geloven in delen” gestart.

De campagne is een vervolg op de omstreden tv-campagne van vorig jaar. Daarin werd een afbeelding van Jezus versnipperd en over de wereld verspreid. De boodschap was dat de kerk wereldwijd het voorbeeld van Jezus navolgt.

In de spotjes van de komende weken zijn het mensen van Kerk in Actie die een afbeelding van zichzélf versnipperen en uitstrooien over de wereld. De snippers komen terecht bij projecten die Kerk in Actie steunt.