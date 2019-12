Kerk Hoge Hexel grondig verbouwd

De kerk in Hoge Hexel van de hervormde gemeente Wierden is zaterdag 21 december, na een grondige verbouwing, heropend.

Niet alleen het dak van het uit 1950 daterende kerkgebouw is vervangen, ook het interieur kreeg een grondige opknapbeurt, laat preses Cees Hoogendijk van de algemene kerkenraad weten. „Verder is het Kochorgel vervangen door het Kaat & Tijhuisorgel dat afkomstig is uit de inmiddels gesloten Noorderkerk te Kampen.”

Gedurende de verbouwing werden de kerkdiensten gehouden in het plaatselijke Kulturhus. Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers konden er meer werkzaamheden worden verricht dan gepland.