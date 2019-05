Kerk ggiN Nieuwerkerk a/d IJssel gerenoveerd

De gereformeerde gemeente in Nederland te Nieuwerkerk aan den IJssel heeft zondag haar gerenoveerde kerkgebouw in gebruik genomen.

De consulent, ds. O. M. van der Tang, sprak in deze dienst over Lukas 24:44 en 45. Thema voor de preek was ”De levende Christus onderwijst Zijn discipelen”. De afgelopen maanden is de kerk aan de ’s-Gravenweg aan de binnenzijde gerenoveerd. Er werden nieuwe banken en een nieuwe katheder geplaatst. De toiletvoorziening is vernieuwd en de verwarmings- en ventilatieinstallatie vervangen. Tijdens de renovatie kerkte de gemeente in het kerkgebouw van de protestantse gemeente aan de J. A. Beijerinkstraat.