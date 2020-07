Kerk gg Leiderdorp ondergaat opknapbeurt

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg) in Leiderdorp ondergaat momenteel een opknapbeurt, deelt scriba B. J. T. van de Worp desgevraagd mee.

Sinds de kerkbrand in 1996 was het interieur niet meer geverfd. Bij inspectie voor de verfbeurt bleek dat de onderliggende stuclaag van de plafonds en wanden niet goed meer was. Daarom wordt deze vernieuwd of gerepareerd en dan geverfd.

De werkzaamheden begonnen op 22 juni en duren tot 19 juli. In deze tijd worden er om die reden nog geen ‘gewone’ kerkdiensten gehouden. „De diensten zijn met een minimale bezetting van kerkenraad, koster en organist tussen de steigers opgenomen en worden uitgezonden”, zegt Van de Worp. „Het streven is dat er op zondag 19 juli weer normale kerkdiensten kunnen worden gehouden.”

De gemeente was tot 1988 in Leiden gevestigd. In verband met de stadsproblematiek werd uitgeweken naar Leiderdorp, waar ze een niet meer in gebruik zijnde gereformeerde kerk kon betrekken. De leden van de streekgemeente zijn afkomstig uit de wijde regio, van Rijnsburg tot Alphen aan den Rijn.

De gemeente telde per begin dit jaar 326 (doop)leden. Het aantal zondagse kerkgangers bedroeg voor de coronacrisis ongeveer 225.

De gemeente werd van 1969-1999 gediend door ds. R. Boogaard. Sindsdien is ze vacant.

