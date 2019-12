„Kerk gaat gebukt onder regeldruk”

„Kerken in Nederland zijn niet bezig met wereldproblemen. Ze pleiten er niet voor homo’s van een dak te gooien en vrouwen te besnijden.”

Die verzuchting doet mr. Daniëlle Woestenberg, jurist bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, een samenwerkingsverband van 31 christelijke een joodse kerkgenootschappen. Haar hartenkreet vrijdagmorgen heeft te maken met recente ontwikkelingen waarbij de Nederlandse overheid „steeds meer grip op kerken wil krijgen.”

Een doorn in het oog is voor Woestenberg bijvoorbeeld het feit dat de Tweede Kamer, dankzij een amendement van de VVD, onlangs besloot dat ook kerken moeten worden opgenomen in een zogeheten UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Dat register beoogt dat bedrijven zich niet kunnen verschuilen achter juridische constructies, maar dat de naam van de belangrijkste persoon binnen zo’n onderneming bekend wordt gemaakt voor de buitenwereld. Dat alles moet terreurfinanciering en witwasoperaties bestrijden.

Kerken zijn de dupe van de strijd tegen terreur en extremisme vanuit islamitische hoek, betoogt Woestenberg met zoveel woorden. „Kennelijk snapt de overheid niet meer dat de ene religieuze organisatie de andere niet is. Een kerk in Lunteren, Eindhoven of Amsterdam houdt zich niet bezig met wereldproblemen. Die kerk roept er niet toe op om vrouwen te besnijden of homo’s van een gebouw te gooien. Kerken zijn veel meer lokale vrijwilligersorganisaties. Die zijn er niet bij gebaat om geconfronteerd te worden met allerlei bureaucratische regelgeving van de overheid.”

Onmiskenbaar gaan kerken meer gebukt onder regelgeving dan dertig jaar geleden, beklemtoont Woestenberg. „Van een maatschappij waarin we elkaar vertrouwen, veranderen we steeds meer in een samenleving waarin we elkaar voortdurend om bewijzen vragen.”