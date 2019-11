Kerk en staat Rusland tegen Halloween

Leiders van de Russisch-Orthodoxe Kerk hebben de afgelopen dagen opgeroepen niet mee te doen aan Halloween. Het feest zou de Russische cultuur en spirituele identiteit van het volk negatief beïnvloeden. Ook zou het de Russische staat destabiliseren.

De Russisch-Orthodoxe Kerk is in samenwerking met de Russische regering al jaren bezig een strijd te voeren tegen Halloween. Het feest zou ingaan tegen de christelijke waarden in het land. Volgens Doema-lid Milonov heeft het feest banden met „de activiteiten van gevaarlijke occulte organisaties.”

Hoofd van de Republiek Krim Aksjonov gaat nog verder en noemde het feest eerder „puur satanisme.”