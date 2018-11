Kerk en orgel gkv Axel 100 jaar

Het kerkgebouw en het orgel van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) te Axel bestaan honderd jaar.

De kerk was oorspronkelijk gebouwd in 1899, maar kreeg zijn huidige vorm en omvang in 1918, schrijft de gemeente in Zeeuws-Vlaanderen op haar website. Architect was Tjeerd Kuipers, die bekend werd door zijn meer dan vijftig ontwerpen van voornamelijk gereformeerde kerken. Kuipers ontwierp ook het front voor het orgel. Dit werd op 24 december 1918 in gebruik genomen. De gkv Axel vierde het jubileum inmiddels met verschillende activiteiten.