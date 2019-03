Kerk en kindercentrum in voormalige congreshal Jehovah’s Getuigen Bennekom

In de voormalige congreshal van de Jehovah’s Getuigen in Bennekom komt waarschijnlijk een soortgelijk maatschappelijk project als Hart van Vathorst in Amersfoort. Het pand aan de Edeseweg wordt aangekocht door Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, dat ook het Amersfoortse project ontwikkelde. De plaatselijke vrije evangelische gemeente en kindercentrum Bzzzonder denken mee over de plannen. De vrije evangelischen nemen een deel van de hal in eigendom over om dat als kerkgebouw te gaan gebruiken.

De vrije evangelische gemeente groeit. Sinds 1988 komt ze samen in een voormalige kleuterschool. Uitbreidingswensen, waarvoor al een naastliggende woning was aangekocht, stuitten op weerstand van buurtbewoners. Daarom werd uitgekeken naar een alternatieve locatie.

In de congreshal worden volgens de plannen naast Bzzzonder allerlei activiteiten ontplooid naar het model van Hart voor Vathorst, dat een kerk, kinderopvang, twee zorgorganisaties, een restaurant en een dagbestedingsproject omvat.

Het pand dateert van 1966. Tussen 1975 en 2017 was het in gebruik als congreshal van de Jehovah’s Getuigen. Zij stootten de hal twee jaar geleden af na uitbreiding van hun tweede congreshal in Swifterbant.

Het gebouw van de vrije evangelische gemeente komt ook in handen van Zenzo. Niet uitgesloten is dat omwonenden het aankopen om hun eigen percelen uit te kunnen breiden.