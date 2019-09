Kerk Duitsland ontvangt dreigbrief

Op een kantoor van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) in Hannover is dinsdag een dreigbrief ontvangen. Dat bericht het Duitse persbureau Idea.

De brief zou volgens de politie een substantie hebben bevat die na onderzoek door laboranten ongevaarlijk bleek te zijn. Vanwege het lopende onderzoek doet de politie geen mededelingen over de inhoud van de brief en de samenstelling van de substabntie. Er wordt onderzoek gedaan of de dreigbrief verband houdt met het vluchtelingenstandpunt van de Duitse kerk.