Kerk Dubai in acht jaar tijd drie keer zo groot

Jarenlang preekte John Folmar in de United Christian Church of Dubai (UCCD) zonder veel zichtbare vrucht. De laatste acht jaar groeit de kerk echter stormachtig.

Dubai is geen doorsneestad. De metropool telt bijna 3 miljoen inwoners met meer dan 200 verschillende nationaliteiten. Het is een van de zeven zelfstandige emiraten die behoren tot de Verenigde Arabische Emiraten.

Samen met zijn vrouw Keri kwam Folmar (51) dertien jaar geleden vanuit de Verenigde Staten naar Dubai om er te werken als voorganger van de internationale christelijke kerk van Dubai, de UCCD. Lidmaatschap van een kerk is voor inwoners van het islamitische land verboden, maar wel toegestaan voor buitenlanders.

Het bleek niet moeilijk om in het dagelijks leven te evangeliseren, vertelt het echtpaar in een artikel op de Amerikaanse website The Gospel Coalition. Keri: „De kleermaker die voor mijn zoon een pak maakte, was een moslim uit Albanië. Alles wat ik hoefde te zeggen, was: „Weet jij wat een evangelicale christen gelooft?” en ik kon het Evangelie aan hem doorgeven.”

Het werk in de kerk viel echter tegen. De meeste mensen waren maar kort lid en de gemeente was „hyperinternationaal.” Dat leidde tot het ene communicatiemisverstand na het andere, aldus Folmar. Bovendien vond hij de boodschap die hij in de UCCD tegenkwam weinig theologische diepgang hebben. „Voorgangers van internationale kerken laten vaak de scherpe kantjes van de theologie weg, zodat iedereen met elkaar overweg kan. De meeste van de 600 bezoekers wilden entertainment, grapjes en verhalen.”

Prekenreeks

Folmar begon een prekenserie over opeenvolgende Bijbelboeken. Sommige mensen vertrokken daarop. Anderen leverden openlijk kritiek. Na een preek over de verkiezing zei iemand hem: „Onze mensen hebben dit soort theologie niet nodig. Wat ze nodig hebben, is iets praktisch, zoals over het huwelijk.”

De voorganger besloot te onderzoeken wie precies de leden waren van de gemeente om erachter te komen waar hun behoefte lag. Dat stuitte op veel verzet. „Mensen stonden argwanend tegenover autoriteit en vonden het niet prettig om verantwoording af te leggen aan elkaar.”

Na vijf tot zeven jaar begonnen er dingen te veranderen. „Onze leden kregen behoefte aan een verklarende prediking, waarin het Woord van God en de autoriteit daarvan een centrale plaats innemen”, zegt Folmar. De gemeente groeide naar meer dan 800 leden, waardoor het kerkgebouw te klein werd.

Omdat de overheid geen grond wilde verkopen om daarop een kerk te bouwen, startte de UCCD in 2010 een gemeente op zo’n dertig minuten afstand van het moedergebouw. Inmiddels komen daar elke zondag zo’n duizend mensen samen. Kort daarna kon de UCCD in het noordoosten van het emiraat een nieuwe kerk bouwen. Een ander Amerikaans echtpaar kwam in 2012 naar Dubai om die gemeente op te bouwen.

In de stad Sharjah heeft de UCCD in 2014 een derde gemeente geplant. Het aantal bezoekers daarvan is uitgegroeid tot zo’n 110. „Kerkgebouwen zijn in dit deel van de wereld van vitaal belang”, zegt Folmar. „Als je een gebouw hebt, heb je het stempel van goedkeuring van de regering. In een land waar bekering illegaal is, betekent een kerkgebouw ook dat mensen met vragen over het christendom weten waar ze terechtkunnen.”

Zegen

Nu zijn er drie kerken geplant en er volgen er nog meer, aldus Folmar. „We hebben daarmee straks zeven tot acht gelijkgestemde kerkelijke gemeenten in dit land. Ik denk dat God de genademiddelen van evangelisatie, discipelschap en prediking heeft willen zegenen.”

De UCCD zou graag Bijbelgetrouwe kerken starten in Koeweit, Oman, Qatar, Bahrein en misschien in Sauidi-Arabië. „Er is in deze regio een ongelooflijke honger en geestelijke armoede.”

De afgelopen negen jaar gaf de UCCD aan meer dan veertig mannen training in leiderschap. Ze kwamen uit moeilijk bereikbare landen, zoals Afghanistan, Tunesië, Syrië, Pakistan, Marokko, India, Nepal en Kazachstan. „We hebben hier een geweldige uitvalsbasis van waaruit het Evangelie verspreid kan worden. We willen een getuigende kerk zijn, een stad op een berg.”