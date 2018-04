Kerk Doorwerth wordt bed & breakfast

De rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Doorwerth (gemeente Renkum) krijgt een nieuwe bestemming als bed & breakfast.

Kardinaal Eijk van het aartsbisdom Utrecht ondertekende vorige week het „decreet tot onttrekking aan de eredienst”. De rooms-katholieke geloofsgemeenschappen van Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Renkum zijn niet meer in staat zijn om vier kerken in stand te houden. Ook de kerk in Heelsum gaat dicht. Parochianen moeten vier of vijf kilometer reizen om naar de kerk in Oosterbeek of Renkum te gaan.

Op Tweede Kerstdag in 1933 werd de eerste viering in de kerk gehouden. In 1934 werd de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie opgericht voor Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze. In Heveadorp woonden veel rooms-katholieke werknemers van de Verenigde Nederlandse Rubberfabrieken Hevea.

Op het hoogtepunt in 1967 waren er 1567 parochianen; in 2009 waren dat er nog ongeveer 900. Gemiddeld waren er de laatste jaren 60 kerkgangers per viering. De kruiswegstaties, de glas-in-loodramen en de beelden van Maria en Jozef bij de ingang blijven gehandhaafd, evenals de tegelvloer, de biechtstoel en het doopvont.