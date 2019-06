Kerk China hangt vol overheidscamera’s

In de meeste kerken van de toegestane protestantse Drie-Zelf Kerk in de Chinese miljoenenstad Huai’an hangen bewakingscamera’s. Hiermee kunnen de autoriteiten iedere stap van de kerkleden nauwgezet volgen.

Het gaat om 155 van de 170 Drie-Zelf kerken. De verscherpte controle past in een trend die in de hele Chinese samenleving zichtbaar is: de overheid controleert steeds meer het openbare en persoonlijke leven. In een van de kerken hangen 28 camera’s, inclusief zes exemplaren boven het podium en vier boven de ingang. Leden zeggen dat ze hiervoor onder druk zijn gezet.