Kerk biedt steun na brand in Rusland

Bij een brand in een winkelcentrum in de Russische stad Kemerovo kwamen zondag 64 mensen om het leven. De Russisch-Orthodoxe Kerk probeert hulp te bieden aan mensen die rouwen.

Op het centrale plein staat een grote knuffelbeer in een plas met smeltende sneeuw. De voetstappen in de sneeuw laten zien dat tientallen mensen bij de herdenkingsplaats zijn geweest. Ook de lokale Russisch-orthodoxe kerk sprak haar medeleven uit.

De Russische christelijke nieuwssite Tsarograd sprak deze week met priester Andrej Tkatsjov. Hoe kan het dat God dit lijden toestaat? „De dood raakt in dit soort tragedies het publieke bewustzijn”, zegt Tkatsjov. „Maar”, gaat hij verder, „de dood is altijd al onder ons, kijk maar naar het aantal dodelijke auto-ongelukken, of naar de sterfgevallen op bouwplaatsen.”

Het bewijst hoe zwak de mens eigenlijk is, aldus Tkatjsov. „We leven in een wereld waarin voor de meeste mensen hebzucht de zin van het leven is. Het behalen van maximale winst is een excuus voor alles. Het gevolg daarvan is dat er brandgevaarlijke situaties ontstaan.”

Tkatsjov merkt op dat mensen God vaak vergeten. „Deze ramp, en rampen in het algemeen, brengen God dichter bij de mens en de mens dichter bij God.”

Er is maar één conclusie volgens de priester: „Gebed kan nergens worden nagelaten, zelfs niet wanneer je plezier aan het maken bent.”

