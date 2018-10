Kerk aan de Fok in Heerenveen verkocht

De ”Kerk aan de Fok”, een van de gebouwen van de protestantse gemeente te Heerenveen, is verkocht. Dat meldde het college van kerkrentmeesters in kerkblad De Kern.

Het neoclassicistische bedehuis werd in 1867 gebouwd. In 2012 werd de kerk gesloten. Een Friese vastgoedondernemer heeft het leegstaande pand nu gekocht. „Deze is voornemens in de kerk zes à zeven appartementen onder de sociale huurgrens te realiseren”, aldus het college. „Daarbij wordt getracht zoveel mogelijk de karakteristieke elementen te behouden.” Daarvoor is nog wel een bestemmingsplanwijzing nodig.