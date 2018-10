De Keniaan Frank Koine is sinds zondag predikant van de Stadskerk in de Duitse stad Wittenberg.

De Keniaanse voorganger is aangesteld als missionair predikant en jeugdpastor in de kerk, waar eens de reformator Maarten Luther preekte. Een woordvoerder van de gemeente zei woensdag tegenover het Duitse persbureau Idea dat Koine weer „schwung” moet brengen in het jeugdwerk.