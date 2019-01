Katholiek Nieuwsblad krimpt van 14 naar 9 medewerkers

Het team achter het Katholiek Nieuwsblad (KN) krimpt van 14 naar 9 medewerkers. Reden vormen de „al jarenlang slepende financiële moeilijkheden”, aldus hoofdredacteur Anton de Wit.

De rooms-katholieke weekkrant moet vijf collega’s ontslaan, onder wie volgens het Nederlands Dagblad oud-hoofdredacteur Mariska Orbán-de Haas. De Wit: „Voor alle betrokkenen is deze reorganisatie uitermate pijnlijk, maar we vertrouwen erop dat we KN op deze wijze economisch gezonder kunnen maken, en ons onverminderd kunnen blijven inzetten om onze ambities waar te maken.”