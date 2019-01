Kaski: Aantal rooms-katholieken in Nederland daalt met 55.000 per jaar

In Nederland woonden eind 2017 bijna 3,8 miljoen rooms-katholieken. Zij vormden ruim een vijfde van de bevolking. Hun aantal daalde de afgelopen jaren met ongeveer 55.000 per jaar (1,5 procent).

Deze cijfers zijn afkomstig van Kaski, het Onderzoekscentrum religie en samenleving van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kaski publiceerde dinsdag een rapport met de „kerncijfers” van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland over het jaar 2017.

Het aantal rooms-katholieke kerkgebouwen daalde tussen 2013 en 2017 jaarlijks met ongeveer 1 tot 2 procent, van 1571 tot 1464, blijkt uit het rapport. Het aantal parochies nam tussen 2016 en 2017 af met 1 procent, van 660 naar 650. Dit is een minder sterke daling dan tussen 2014 en 2016 (jaarlijks 4 procent) en een veel minder sterke afname dan tussen 2013 en 2014 (jaarlijks 16 procent). Met uitzondering van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Roermond hebben de meeste bisdommen de grootste fusiegolf namelijk achter de rug.

Seculiere priesters

Eind 2017 waren er 1178 pastorale beroepskrachten werkzaam voor de Nederlandse bisdommen, meldt het rapport verder. Dit is een daling van 4 procent ten opzichte van 2016. In de afgelopen vijf jaar is het totale aantal beroepskrachten in de bisdommen met 16 procent gedaald. Seculiere priesters en, op kleine schaal, bezoldigde diakenen hebben deels de plaats ingenomen van reguliere priesters en pastoraal werk(st)ers.

In 2017 werden ongeveer 11.500 kinderen gedoopt. Dat aantal daalde tussen 2016 en 2017 met 7 procent. Dit is een iets minder sterke afname dan in de jaren ervoor (jaarlijks 10 tot 11 procent).

Bijna 500 volwassenen traden toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. Van hen werden er bijna 400 gedoopt. Het aantal jaarlijkse toetreders schommelt sinds 2014 rond de 500.

Ruim 16.500 eerste communies werden ontvangen, 7 procent minder dan in 2016. Dat is een geringere daling dan in de jaren ervoor (9 tot 12 procent per jaar).

Meer dan 1500 echtparen trouwden in een rooms-katholieke kerk. Vergeleken met 2016 is dat een daling van 12 procent. Dat percentage is groter dan in de jaren ervoor.

Kerkbezoek

In 2017 bezochten bijna 158.000 rooms-katholieken in het weekeinde een kerkelijke viering of dienst, aldus het rapport. Tussen 2016 en 2017 daalde het aantal kerkgangers met 9 procent. Deze afname is iets sterker dan in de voorgaande jaren.

De kerkgangers vormden in 2017 4,2 procent van alle rooms-katholieken. In 2013 was dit nog 5,4 procent. In 2017 waren er gemiddeld 84 kerkgangers per viering of dienst, in 2016 nog 91.