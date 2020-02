Kardinaal Marx stopt als hoofd Duitse bisschoppenconferentie

De Duitse kardinaal Reinhard Marx treedt terug als hoofd van de Duitse bisschoppenconferentie. Het vertrek van de 66-jarige Marx, die wordt gezien als drijvende kracht achter recente hervormingen in de Duitse kerk, komt als een verrassing.

Bij zijn besluit blijkt zijn leeftijd een belangrijke rol te spelen. „Mijn overweging is geweest dat ik aan het einde van een mogelijke tweede termijn 72 jaar oud zou zijn. Mijn vertrek stond al een tijd vast voor mij”, schreef hij in een brief aan de Duitse bisschoppen. „Het is tijd voor de jongere generatie om aan de beurt te komen.”

Marx wil onder meer de seksuele moraal veranderen, in reactie op alle misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij staat sinds 2014 aan het hoofd van de conferentie. Binnen de Duitse kerk werd ervan uitgegaan dat hij zich beschikbaar zou stellen voor een tweede termijn.

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) zei dinsdag dat onder leiding van Marx de „diepe verbondenheid” tussen protestanten en rooms-katholieken is gegroeid.