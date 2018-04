Kardinaal Eijk trekt Yad Vashemaanvraag voorganger in

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, kardinaal Eijk, heeft deze maand een aanvraag voor een Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong ingetrokken. Dat meldt de NOS na bevestiging door het aartsbisdom Utrecht. De Jong (1885-1955) was Eijks voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Israëlische Yad Vashem-onderscheiding is bedoeld voor niet-Joden die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico's voor zichzelf hebben genomen. Eind maart doken er aanwijzingen op dat een naaste medewerker van De Jong geprobeerd heeft de rechtsgang tegen een oorlogsmisdadiger te beïnvloeden. Betrokkenen bij de aanvraag willen weten of dit klopt en of De Jong betrokken is geweest.

Het bisdom zegt dat Eijk niet wil dat kardinaal De Jong en Yad Vashem in opspraak raken en dat de aanvraag daarom is ingetrokken. Het aartsbisdom stelt zelf geen onderzoek in. Het sluit niet uit dat de aanvraag opnieuw wordt ingediend als de lucht door onderzoek van anderen is geklaard.