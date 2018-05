Kardinaal Eijk: Paus brengt eenheid in gevaar

De Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft forse kritiek geuit op paus Franciscus. Hij vindt dat de rooms-katholieke kerkleider tekortschiet in het „handhaven en doorgeven van het geloof.” De paus zou verwarring zaaien en de eenheid van de kerk in gevaar brengen.

Eijk schreef maandag in een commentaar op de Amerikaanse rooms-katholieke website The Catholic Register dat de paus in zijn ogen heeft „nagelaten duidelijkheid te geven over de koers en de leer van de Rooms- Katholieke Kerk.” Eijk doelde hierbij op een kwestie in Duitsland, waar bisschoppen een conflict hebben over het onder voorwaarden toelaten van protestantse echtgenoten van rooms-katholieken tot de eucharistie. De paus heeft verklaard dat de Duitsers zelf tot een unaniem oordeel over het geschil moeten komen.

Eijk noemt die uitspraak „volstrekt onbegrijpelijk.” Volgens hem heeft de paus verzuimd een oordeel te vellen over iets wat „heel duidelijk” in de leer en de praktijk van de kerk naar voren komt.

Volgens het hoofd van de Nederlandse kerkprovincie zou paus Franciscus zich ook duidelijker moeten uitspreken over homoseksuele relaties. Zo opperde de Belgische aartsbisschop Jozef de Kesel vorige week de mogelijkheid dat homo’s in de kerk met een speciale dank- of gebedsdienst hun huwelijk of relatie mogen vieren. Volgens Eijk gaat dat echter „diametraal tegen de leer van de kerk” en de Schrift in. „Het huwelijk is volgens de scheppingsorde alleen bedoeld voor man en vrouw.”

Eijk verwees naar artikel 675 van de rooms-katholieke catechismus, waarin het gaat over het einde der tijden en de komst van de antichrist. Daarin staat onder meer dat „religieuze misleiding” afvalligheid van de waarheid als gevolg heeft. De paus schiet volgens Eijk tekort in het „handhaven en getrouw doorgeven van het geloof.”

Franciscus heeft nog niet gereageerd op de kritiek, die volgens waarnemers ongekend fel is voor een kardinaal.