Kapel Leger des Heils Apeldoorn wordt woonhuis

De voormalige vergaderzaal van het Leger des Heils aan het Hofveld in Apeldoorn-Zuid is verkocht aan een particulier. Hij is al bezig er een woonhuis van te maken.

Het gebouw dateert uit 1951 en was jarenlang in gebruik als vergaderplaats en oefenruimte voor het muziekkorps van het Leger. De afgelopen jaren was het gebouw een ontmoetingscentrum voor de wijkbewoners. De kerk heeft de status van een gemeentelijk monument. In 2013 opende het Leger aan de overkant van het Hofveld een nieuw gebouw, met een kledingwinkel en een inloophuis.