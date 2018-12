Kanselbijbel cgk Nieuw-Amsterdam gesloten

In de christelijke gereformeerde Kruiskerk in Nieuw-Amsterdam is zondag de laatste kerkdienst gehouden. De Drentse gemeente, die in 1895 werd geïnstitueerd, wordt opgeheven.

De laatste dienst werd geleid door drs. J. G. E. Brand en ds. J. van ’t Spijker. De Schriftlezingen waren uit Numeri 6:22-27 en 2 Korinthe 13:11-13, het thema van de preek was ”Afscheid onder de zegen van de Here”.

Na de verkondiging spraken ds. Van ’t Spijker en ds. J. Sijtsma, beiden oud-predikant van Nieuw-Amsterdam, de gemeente toe. Ds. D. A. Brienen voerde het woord namens de classis en J. J. Koekoek sprak namens de projectgroep van Noordscheschut. Ds. Van ’t Spijker sloot de kanselbijbel.

