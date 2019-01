„Kans op herziening vonnis Asia Bibi niet groot”

De rechtbank in Pakistan behandelt dinsdag het verzoek om de vrijspraak van Asia Bibi te herzien. Hoe groot is de kans dat deze Pakistaanse christin daarna het land kan verlaten?

De tegenstanders van Asia Bibi dienden na haar vrijspraak van godslastering in november 2018 een zogenoemd herzieningsverzoek in, tegen het vonnis van de rechtbank. Dit verzoek wordt dinsdag behandeld door de rechtbank. „Als het gerechtshof besluit om in het herzieningsverzoek mee te gaan, moet de vrijspraak opnieuw worden bekeken”, zegt Jan Dirk van Nifterik van stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). „Er is ruim vier jaar gewerkt aan de zaak, de rechters hebben wekenlang aan het vonnis geschreven en de zaak is geruchtmakend. Ik acht de kans niet groot dat ze het herzieningsverzoek goedkeuren.”

Zaak-Asia Bibi nadert ontknoping

Ook Saif-ul-Malook, de advocaat van Bibi, verwacht niet dat de rechtbank meegaat met het herzieningsverzoek. De advocaat moest Pakistan gedwongen verlaten en volgt de zaak op de voet. Stichting HVC heeft nauw contact met hem. „Met zijn ervaring noemt hij het bijna onmogelijk dat het verzoek wordt gehonoreerd”, zegt Van Nifterik. „Maar: Pakistan is en blijft onvoorspelbaar. Je weet nooit hoeveel invloed de extremistische betogers hebben. In het verleden zijn er ook al eens rechters gezwicht voor druk van extremisten.”

Canada

Asia Bibi verblijft in een safehouse in Islamabad, onder strenge bewaking van de Pakistaanse overheid. Via via ontvangt Van Nifterik af en toe wat informatie over haar situatie. „Ze is uit de gevangenis en zit in een huis waar ze goed te eten en drinken krijgt en ze wordt beschermd. Natuurlijk is haar vrijheid het allerbelangrijkst, maar ze is op dit moment in ieder geval veilig.”

De twee dochters van Bibi zouden op dit moment in Canada zitten. Formeel hebben Pakistan en Canada daar geen uitspraken over gedaan, maar verschillende bronnen hebben hun verblijf bevestigd. Van Nifterik: „Het past in de lijn dat Canada zich al snel heeft opgeworpen als potentieel land voor opvang. Bovendien heeft het land een geschiedenis met het opnemen van slachtoffers van blasfemie uit Pakistan. Het zou me niet verbazen als ze bereid zijn om ook Bibi op te nemen.”

Op dit moment is nog niet duidelijk of Asia Bibi Pakistan kan verlaten. Feitelijk kan haar niet verboden worden naar een ander land te reizen. „In theorie zou ze mogen gaan. En als het herzieningsverzoek wordt afgewezen, heeft de regering geen stok meer om haar tegen te houden.”

De vraag is wel in hoeverre haar vertrek uit Pakistan veilig is. „Wat gebeurt er als Bibi het land verlaat en de vlam in de pan slaat? Dan komen andere christenen in gevaar en vinden er aanslagen op kerken plaats. Ik snap dat de regering die veiligheidsredenen mee laat wegen. Daarover zijn wij als HVC ook bezorgd. Voorzichtigheid is geboden.”

In de afgelopen weken arresteerden Pakistaanse veiligheidsdiensten uit voorzorg honderden extremistische betogers, onder wie TLP-leider Khadim Rizvi. De TLP is een van de partijen achter de demonstraties tegen Asia Bibi.

Daarnaast hebben kerken in de provincie Punjab een brief ontvangen waarin ze gesommeerd worden om voor 31 maart 2019 aan de veiligheidseisen te voldoen. Anders lopen ze het risico gesloten te worden.