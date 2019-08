Kandidaat F. Pierik bevestigd tot predikant in Drachten

Kandidaat F. Pierik is zondagmorgen bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente van Eén en de hervormde Kapelgemeente van Drachten. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P. J. den Admirant (Apeldoorn). Hij sprak over Hebreeën 3:1: „Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.”

Ds. Pierik preekte in de middagdienst over Hebreeën 10:23: „Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.”

Voorafgaand aan de intrededienst werd ds. Pierik toegesproken door ds. J. F. Mol, de consulent van de Kapelgemeente, en door scriba-ouderling H. de Boer, namens beide gemeenten.