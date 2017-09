Kandidaat De Kok bevestigd als predikant gereformeerde gemeente Westkapelle

Kand. J. de Kok is woensdagmiddag bevestigd tot predikant van de gereformeerde gemeente van Westkapelle. De dienst werd geleid door ds. G. J. van Aalst, docent van de Theologische School in Rotterdam. Hij preekte over Maleachi 1:1-3a. Het thema van de preek was ”Het begin van Maleachi’s lastbrief”.

Aan de handoplegging namen behalve ds. Van Aalst deel ds. G. Clements, ds. J. M. D. de Heer, ds. P. Mulder, ds. C. Sonnevelt en ouderling Joh. de Visser.

’s Avonds deed ds. J. de Kok intrede met een preek over 2 Kronieken 6:41a. Het thema was: ”Salomo’s gebed om Gods rust”.

Ds. De Kok werd toegesproken door ds. De Heer namens de classis en particuliere synode Zuid, door ds. Moens namens het curatorium en de docenten van de Theologische School, door H. E. P. Fortuyn namens de studenten van de predikantenopleiding, door wethouder J. Melse namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere en door ouderling A. B. Dekker namens de kerkenraad en gemeente van Westkapelle.

