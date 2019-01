Kandidaat B. J. W. Ouwenhand bevestigd als predikant in hervormd Andel

Kand. B. J. W. Ouwehand is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Andel. In de bevestigingsdienst ging zijn vader, ds. J. P. Ouwehand uit Houten, voor. Deze preekte over 2 Thessalonicensen 3:5.

Aan de handoplegging namen naast ds. Ouwehand de predikanten ds. H. J. T. Lubbers (IJsselmuiden), ds. A. J. Mouw (Aalburg), ds. B. J. P. de Bruin (Middelburg) en ds. S. Griffioen (Eemdijk) deel.

Ds. B. J. W. Ouwehand deed intrede vanuit 2 Kronieken 15:12, met als thema ”Een eed van trouw”.

De predikant werd toegesproken door waarnemend burgemeester M. A. Fränzel van de gemeente Altena, door ouderling A. D. Drost (Werkendam) namens de classis Noord-Brabant/Limburg en de Réunion Wallonne, door consulent ds. Mouw en door ouderling G. van Giessen namens de kerkenraad.