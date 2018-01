Kandidaat W. F. ’t Hart uit Leiderdorp heeft het beroep aangenomen dat de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Tholen op hem had uitgebracht.

Afgelopen december werd kand. ’t Hart beroepbaar gesteld binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Kandidaat ’t Hart was al als pastoraal werker verbonden aan Tholen. De gemeente was vacant sinds het vertrek van ds. C. J. P. van der Bas in april 2017.