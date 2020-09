Kand. Vlot doet intrede in gg Krabbendijke

Kand. P. C. Vlot is woensdagmiddag bevestigd tot predikant van de gereformeerde gemeente te Krabbendijke.

De dienst werd geleid door zijn schoonvader, ds. W. J. Karels. Hij sprak over 2 Timotheüs 2:1, met als thema ”Paulus’ raad aan Timótheüs”. Aan de handoplegging namen deel ds. C. van Krimpen, ds. P. Mulder, ds. G. Clements, ds. D. de Wit, ds. J. M. D. de Heer en ouderling J. A. Bliek. Woensdagavond, in de intrededienst, sprak ds. Vlot over Numeri 16:48, met als thema ”De hogepriester tussen God en het volk”. Namens de classis Goes en de particuliere synode Zuid werd hij toegesproken door ds. Van Krimpen, namens het curatorium door ds. G. Hoogerland, namens de studenten van de Theologische School door student P. J. de Raaf, namens de gemeente Reimerswaal door wethouder M. Both en namens gemeente en kerkenraad door ouderling J. A. Bliek.