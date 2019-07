Kand. Van Gent bevestigd tot predikant cgk Ouderkerk a/d Amstel

Kand. W. J. van Gent is vrijdagavond bevestigd tot predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Ouderkerk aan de Amstel. De dienst werd geleid door prof. dr. M. J. Kater en dr. A. Versluis.

Prof. Kater bediende het Woord uit Mattheüs 14:16b: „Geef gij hun te eten.” Het thema van de prediking was ”Jezus voedt mensen en schakelt daarbij dienaren in”.

Daarna vond de bevestiging plaats, door dr. A. Versluis (Ede). Aan de handoplegging namen naast de bevestiger deel de predikanten A. K. Wallet (emeritus), P. D. J. Buijs (Nunspeet), M. J. Kater (hoogleraar TUA), H. Polinder (Urk-Maranatha), J. M. J. Kieviet (emeritus), A. van der Zwan (Dordrecht-Centrum), N. C. Smits (Purmerend), D. van Luttikhuizen (Gent-B) en J. van Vulpen (Urk-Maranatha).

Vervolgens deed ds. Van Gent intrede met een preek over Mattheüs 14:19b: „En als Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de schare”. Het thema was ”Waar Jezus voedt, is overvloed!”

Na de dienst werd de nieuwe predikant toegesproken door prof. Kater namens docenten en studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn, door consulent ds. N. C. Smits namens de classis Amsterdam en door ouderling R. R. Klinkenberg namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Van Gent neemt de plaats in van dr. A. Versluis, die in 2018 vertrok naar de gemeente van Ede.