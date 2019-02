Kand. Terreehorst bevestigd in IJsselstein

Kandidaat G. K. Terreehorst is woensdagmiddag bevestigd als predikant (in deeltijd) van de hersteld hervormde gemeente Bethel te IJsselstein. De bevestiger, ds. A. A. F. van de Weg, preekte over 1 Korinthe 3:9: „Want wij zijn Gods medearbeiders: Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.” Aan de handoplegging namen, naast ds. Van de Weg en consulent ds. W. J. van den Brink, ook de oud-predikanten K. Klopstra en W. Schinkelshoek deel, als ook J. C. den Toom, W. M. van der Linden, N. A. Donselaar, W. J. C. van Blijderveen, H. de Greef, J. Kommerie, P. D. Teeuw, W. van Klinken en W. F. ’t Hart.

Ds. Terreehorst deed intrede met de woorden van 1 Korinthe 1:17 en 18. Hij werd toegesproken door ds. Van den Brink als consulent en namens de classis, door J. Droogers namens de hervormde gemeente IJsselstein en door H. Kuijt, scriba van de eigen gemeente.