Kand. T. A. Bakker bevestigd als predikant hhg Nieuwe-Tonge

Kandidaat T. A. Bakker is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Nieuwe-Tonge. In de bevestigingsdienst preekte ds. R. W. Mulder over Johannes 1:36-37. Ds. P. den Ouden verrichtte de bevestiging. Aan de handoplegging namen, naast ds. Mulder en ds. Den Ouden, deel: ds. IJ. R. Bijl, ds. H. de Greef, ds. A. I. Kazen, ds. S. T. Lagendijk en prof. dr. W. van Vlastuin.

In de avonddienst deed ds. Bakker intrede met de woorden van Efeze 6:18-20. Na de preek werd de nieuwe predikant toegesproken door burgemeester Grootenboer-Dubbeldam van de burgerlijke gemeente Goeree-Overflakkee, consulent ds. A. Kos en ouderling Knöps. De gemeente zong ds. Bakker Psalm 134:3 toe, waarna hij voor het eerst de zegen op de gemeente legde.