Kand. Speksnijder doet intrede in hhg Maartensdijk

Kand. A. J. Speksnijder is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente in Maartensdijk. Ds. D. Zoet leidde de bevestigingsdienst en preekte over Richteren 6:14, met als thema ”De wonderlijke roeping en zending van Gideon.”

Aan de handoplegging namen, naast de bevestiger, de predikanten A. J. Britstra, C. M. Buijs, D. Heemskerk en R. W. Mulder deel. Ds. Speksnijder deed in de avonddienst intrede met een preek over Kolossenzen 4:2-4, met als thema ”Een krachtige oproep tot gebed voor de prediker”. De nieuwe predikant werd toegesproken door ds. R. W. Mulder namens de classis Midden en door ouderling M. F. van Leeuwen namens kerkenraad en gemeente. De gemeente zong hem Psalm 119:9 toe.