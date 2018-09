Kand. Kazen bevestigd als predikant hhg Hoevelaken

Kand. A. I. Kazen is zaterdagmorgen bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Hoevelaken, Nijkerkerveen en omgeving.

In de intrededienst ging ds. J. W. van Estrik uit Goedereede voor. Deze preekte over 2 Timotheüs 2:14-26, met als thema ”Een profiel van Gods knecht”. Het tekstgedeelte dat ds. Van Estrik behandelde, was 2 Timotheüs 2:24, 25 en 26.

Aan de handoplegging namen deel ds. Van Estrik (1 Korinthe 15:58), ds. R. van de Kamp (Jesaja 14:27), ds. Joh. Post (Johannes 21:19b), ds. P. C. Hoek (2 Timotheüs 4:1 en 2) (namens de predikantenopleiding), ds. W. J. C. van Blijderveen (2 Korinthe 12:9), ds. S. T. Lagendijk (Romeinen 10:11), ds. J. R. van Vugt (Ezechiël 3:10 en 11), ds. G. J. Noordermeer (Psalm 51:17) en ds. W. F. ’t Hart (Zacharia 13:7).

In de middagdienst deed ds. Kazen intrede. De tekst waaruit hij preekte was 1 Timotheüs 4:7b en 8: „en oefen uzelf tot zaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.”

Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder Oosterwijk namens de gemeente Nijkerk, door ds. Van de Kamp namens de classis Noord-Veluwe en door de scriba van de gemeente, ouderling Petersen. De gemeente zong ds. Kazen daarna Psalm 134:3 toe, waarna de predikant een dankwoord sprak. Vervolgens werd de dienst beëindigd.