Kand. Jansen: Laat Google het geweten van uw kind niet vormen

Er is een weg terug voor ouders die hun kind een smartphone gaven, maar die inzien dat ze dat beter niet hadden kunnen doen. Zij moeten eerlijk tegenover hun kinderen schuld belijden en breken met deze praktijk.

Dat zei kand. R. J. Jansen uit Scherpenisse woensdagavond in zijn tijdrede over techniek en de paradijszonde in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. De avond was georganiseerd door BewustGezin.Nu, een platform voor ouders die verontrust zijn over het mediagebruik van hun kinderen.

Deze bezorgde ouders moeten het gesprek met hun kinderen wel in bewogenheid voeren, aldus de kandidaat in de Protestantse Kerk in Nederland. „Zeg hun dat u verantwoordelijk bent voor het heil van hun ziel. U moet uw kinderen niet begeleid confronteren met het vuil van deze wereld.”

Vertier

In zijn tijdrede trok kand. Jansen een lijn van de geschiedenis van de zondeval en het gebruik van techniek door zonen van Kaïn naar de nieuwe media van vandaag de dag. „De duivel gunt God Zijn eer niet en is al 6000 jaar bezig om mensen te verwijderen van God. De Heere kwam na de val met de belofte van het Evangelie, maar Kaïn ging weg bij God. Kaïn wilde zichzelf gelukkig maken. Hij vluchtte in de techniek. Zijn nageslacht gaat zich specialiseren in allerlei technieken. Zo maakte Jubal muziekinstrumenten om vertier te maken op de vervloekte aarde. De duivel gebruikte deze technieken om mensen verder van God weg te halen en ze aan hem te binden”

We denken vaak dat techniek neutraal is, aldus kand. Jansen. Maar dat is volgens hem niet zo. „Dat geldt ook voor internet en de smartphone. Via nieuwe media creëren we onze eigen wereld; zo worden we zelf schepper, we willen als God zijn. Alles wat we begeren is maar een muisklik van ons verwijderd. Dat heeft de duivel handig geregeld. Hij kent ons hart beter dan wijzelf. Hij weet dat we geen goede keuzes maken.”

Daar komt bij dat nieuwe media continu voor afleiding zorgen, aldus de hervormde kandidaat. „Steeds worden we afgeleid door al dat gebliep in onze broekzak, door berichtjes op Facebook of binnenkomende appjes. Als ons geweten spreekt, kunnen we vluchten in een filmpje of in de tijdlijn van een ander. Je hebt dan niet eens tijd om je te bekeren.”

Beeldcultuur

Met name de beeldcultuur die opgeld doet in nieuwe media is een gevaar, vindt kand. Jansen. „Toen Eva de begeerlijkheid van de verboden vrucht zag, vergat ze Gods woorden en was ze verkocht. De duivel weet hoe krachtig het beeld is. Wat je ziet, vormt je geweten. Gods Woord zegt bijvoorbeeld dat een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen een gruwel is. De duivel vindt dat niet leuk, daarom zie je op internet zo vaak beelden van twee gelukkige mensen. Om je eraan te laten wennen dat die relaties wel kunnen.”

Is alle techniek dan verkeerd? Nee, zei kand. Jansen. „De radio die het Evangelie laat horen aan mensen die in het oerwoud leven, is een middel om Gods koninkrijk uit te breiden. Wegen in het Romeinse Rijk werden ook gebruikt door de apostelen om het Evangelie te verspreiden. De vraag moet steeds zijn: Is deze techniek tot eer van God? Brengt ze me onder de macht van de duivel of onder beslag van Gods Woord?”

Het hebben van een eigen bedrijf zonder het gebruik van internet is prima mogelijk, vindt kand. Jansen. „Er is een levende God, Die kan zorgen voor de klandizie van uw bedrijf. Geloven we dat nog? De vraag is: Vertrouwt u die God en wilt u het met Hem wagen?” In de opvoeding betekent dat dat ouders kinderen geen smartphone moeten geven, aldus kand. Jansen. „Als u dat wel doet, zegt u tegen Google: Voed onze kinderen maar op, beïnvloed hun geweten en laat ze wennen aan de zonde.”

Moet een kind dan een loser zijn, als het geen smartphone heeft? „Weet je wanneer je een loser bent? Als je straks bij je idolen eeuwig de toorn van God draagt. Je gaat niet verloren omdat je porno keek. Je gaat verloren omdat je het Lam Gods geen blik waardig keurde. God zweert dat Hij geen lust heeft in je ondergang. Hij bidt: Laat je met Mij verzoenen.”