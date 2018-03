Kand. J. van Vulpen neemt beroep cgk Maranatha Urk aan

Kandidaat J. van Vulpen heeft het beroep aangenomen dat de Maranathagemeente van de christelijke gereformeerde kerk in Urk op hem heeft uitgebracht.

Van Vulpen werd in 2010 toegelaten tot de studie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en in februari 2018 beroepbaar gesteld. Hij kreeg vervolgens beroepen uit Urk en Genemuiden.

Met het aannemen van het beroep door kandidaat Van Vulpen naar de Maranathagemeente wordt de vacature opgevuld die ontstond door het vertrek van ds. C. P. de Boer naar Sliedrecht, in oktober 2016. Andere predikanten van de gemeente zijn ds. H. Polinder en ds. H. Korving. Er is nog een vacature voor de vierde predikantsplaats.

