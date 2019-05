Kand. H. Roelofsen doet intrede in hhg Gameren

Kand. H. Roelofsen is woensdag bevestigd tot predikant van de hersteld hervormde gemeente in Gameren. In de bevestigingsdienst ging ds. K. van Olst uit Doornspijk voor. De Schriftlezing was uit Jeremia 1, over de roeping van de profeet Jeremia.

Aan de handoplegging namen deel de bevestiger, ds. Van Olst, en verder de predikanten ds. A. C. Rijken, ds. P. Verhaar, ds. B. Reinders, ds. G. T. van Appeldoorn, ds. H. J. van Marle en de christelijke gereformeerde ds. J. de Bruin als persoonlijke vriend.

In de avonddienst deed ds. Roelofsen intrede met als tekst Psalm 40:10. Na de dienst sprak ds. Roelofsen een dankwoord uit. Hij werd toegesproken door ds. P. Verhaar als consulent en namens de classis, door wethouder A. Bragt van de gemeente Zaltbommel en ouderling F. C. van Weelden namens de colleges en de gemeente.

